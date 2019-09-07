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Oyun fuarı içim oluşan kuyruk, havadan görüntülendi

Büyükçekmece’de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen "GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı"na katılan yüzlerce kişi, esinlendikleri karakterlerin kostümlerini giydi. Fuara giriş için oluşan metrelerce kuyruk ise havadan görüntülendi.

Genel 07.09.2019, 11:33
Oyun fuarı içim oluşan kuyruk, havadan görüntülendi

Büyükçekmece’de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen "GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı"na katılan yüzlerce kişi, esinlendikleri karakterlerin kostümlerini giydi. Fuara giriş için oluşan metrelerce kuyruk ise havadan görüntülendi.

Dünya genelinde son yıllarda artan dijital oyun akımı fuarlarını da beraberinde getirdi. Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl 8 Eylül’e kadar devam edecek olan GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuar’ı düzenleniyor. Düzenlenen fuara çok sayıda oyun sever tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Oyun fuarına katılan yüzlerce genç, fuara gelirken beğendikleri film ve oyun karekterlerinin kostümlerini giydi. Renkli görüntülerin oluştuğu fuara katılanlar duygularını dile getirdi.

Fuara giriş için oluşan metrelerce kuyruk ise havadan drone ile de görüntülendi.

(Murat Delice/İHA)
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