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Oyun fuarı içim oluşan kuyruk, havadan görüntülendi
Büyükçekmece’de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen "GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı"na katılan yüzlerce kişi, esinlendikleri karakterlerin kostümlerini giydi. Fuara giriş için oluşan metrelerce kuyruk ise havadan görüntülendi.
Genel 07.09.2019, 11:33
Büyükçekmece’de bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen "GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı"na katılan yüzlerce kişi, esinlendikleri karakterlerin kostümlerini giydi. Fuara giriş için oluşan metrelerce kuyruk ise havadan görüntülendi.
Fuara giriş için oluşan metrelerce kuyruk ise havadan drone ile de görüntülendi.(Murat Delice/İHA)
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