Öz İplik İş Sendikası 42 yaşında

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz İplik İş Sendikası, 42. Kuruluş yıldönümünü Ankara’da bir dizi etkinlikle kutladı. Kuruluş yıl dönümü kutlamalarına HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sendika Genel Başkanı Rafi Ay, Kurucu Genel Başkanı Mehmet Er, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, sendikanın yönetim kurulu üyeleri şube-il-ilçe başkan ve yöneticileri, genel merkez personeli ve kadın komitesi üyeleri katıldı. Program, 42. kuruluş yıldönümü anısına düzenlenen gala yemeği ve Ankara Seğmenlerinin gösterisiyle başladı. Sendikanın tarihini anlatan kısa film gösteriminin ardından program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

GENEL BAŞKAN AY’IN KONUŞMASI

Genel Başkan Rafi Ay, “7 Ağustos 1978 yılında Mehmet Er önderliğinde kurulan Öz İplik-İş Sendikası’nın 42. kuruluş yıldönümünü kutlamanın onurunu, heyecanını ve haklı gurunu yaşadıklarını belirterek “Genç dinamik ve idealist 7 tekstil işçisinin Gaziantep'te attığı adımlar, bugünlere kadar uzanan büyük bir hareketin habercisi oldu. Bu hareket, Öz İplik İş Sendikası çatısı altında, yüzlerce, binlerce işçiyi birleştiren, bir işçi hareketine dönüştü” dedi.

“TEKSTİL İŞÇİSİNİN SESİ OLDUK”

Öz İplik-İş tarihinin mücadelelerle dolu olduğunu anımsatan Ay, “Sendikamız 12 Eylül 1980'den sonra, darbeciler tarafından kapatıldı. 6 ay kapalı kalan Öz İplik-İş, yılmadan haklı mücadelesini sürdürdü. Hukuk mücadelesini kazanarak, binlerce tekstil işçisinin sesi olmayı başardı. Bugünlere gelmemizde emeği geçen sendikamızın Kurucu Genel Başkanı Mehmet Er’e ve bu büyük mücadelenin isimsiz kahramanlarına teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.

Genel Başkan Rafi Ay, Öz İplik-İş Sendikasının 18 farklı bölgede bulunan başkanlıkları, işyeri baştemsilcileri, temsilcileri ve kadın komitesiyle Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir aile haline geldiğini dile getirerek; "Öz İplik İş, gücünü her daim emekten aldığı için işçilerin tek adresi olmuştur.1978 yılında, Hasyün Halı Fabrikası ve Öz Anadolu Konfeksiyon ile başlayan Öz İplik-İş yolculuğu, bugün 32 bin 481 kişilik çok geniş bir aileye sahiptir" dedi.

ARSLAN’IN SÖZLERİ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da konuşmasında Öz İplik-İş Sendikası’nın 42. Kuruluş Yıldönümünü kutlayarak, “Öz İplik-İş Sendikamız yeni bir sendikal dili ve kültür anlayışını kendine özgü yaklaşımıyla yeni bir yol açma yolunda ilerleyen tekstil işkolundaki önemli bir sendikamızdır” dedi.

Arslan, “Öz İplik-İş Sendikamızı böyle bir yola girmiş olmasından dolayı tebrik ediyorum. Daha sonraki yıldönümlerini başarılarımızı daha da ileriye taşımak, elde ettiğimiz imkanlarımızı geliştirmek, eksiklerimizi gözden geçirip yeni dönemde ortadan kaldırmak adına yeni bir başlangıç ve yeni bir adım olarak değerlendirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“YENİ HEDEFLERE YÜRÜYECEĞİZ”

Öz İplik-İş Sendikasının sadece 32 bin üyesiyle değil aynı zamanda 1 milyondan fazla tekstil işçisinin de sorumluluğunu taşıdığını belirten Arslan, “Bunu sizlerle başaracağız. Siz nasıl yeni hedeflere yürüdüyseniz bundan sonra da başaramayacağınız bir şey yoktur. Yeni hedeflere yürüyeceğiz. Tekstil iş kolundaki en büyük, Türkiye’nin en büyük sendikası olma konusunda hedeflerimize yılmadan yürümeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından tüm davetlilerle beraber Öz İplik İş Sendikasının 42. Kuruluş Yıl Dönümü anısına bir pasta kesildi ve geleceğe dair iyi dileklerde bulunuldu.

Pasta kesiminin ardından sendikaya emek verenlere ödülleri verildi.