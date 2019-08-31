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Özbekistan'ın bağımsızlığının 28. yılı kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Bu aydınlık günler için mücadele eden atalarımızın, 33 milyon insanımızın, bize umut ve güvenle bakan evlatlarımızın hürmetine asla bağımsızlık yolundan geri dönmeyeceğiz." dedi.

Genel 31.08.2019, 20:16 31.08.2019, 23:33
Özbekistan'ın bağımsızlığının 28. yılı kutlanıyor
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TAŞKENT (AA) - Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Bu aydınlık günler için mücadele eden atalarımızın, 33 milyon insanımızın, bize umut ve güvenle bakan evlatlarımızın hürmetine asla bağımsızlık yolundan geri dönmeyeceğiz." dedi.

Başkent Taşkent'teki Forumlar Sarayı'nda düzenlenen törenle Özbekistan'ın bağımsızlığının 28. yılı kutlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Mirziyoyev, artık ülkesinin kalkınmanın yeni etabına adım attığını belirterek "Cesur ve kararlı insanlarımız, ağır sınav ve zorluklara rağmen, iradesini sergileyerek her zaman kendi seçtikleri bağımsızlık yoluna bağlı kaldı." ifadelerini kullandı.

Özbekistan'daki demokratik süreçlerin artık geri döndürülemez sürece girdiğine işaret eden Mirziyoyev, "Bu aydınlık günler için mücadele eden atalarımızın, 33 milyon insanımızın, bize umut ve güvenle bakan evlatlarımızın hürmetine asla bağımsızlık yolundan geri dönmeyeceğiz. Geleceğin büyük Özbekistan'ını hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

- Ülkede 3 gün resmi tatil ilan edildi

Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla ülkenin kalkınmasına önemli katkıda bulunanlar, Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle devlet ödülü ve nişanıyla ödüllendirildi.

Öte yandan Mirziyoyev, tören öncesinde Müstakillik ve İyilik Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı, eski Sovyet rejimi tarafından öldürülen Özbek aydınların anısına dikilen Şehitler Hatırası Anıtı'nda dua etti.

Özbekistan bağımsızlığının 28. yılı dolayısıyla ülkede 3 günlük resmi tatil ilan edildi.

#Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev #özbekistan #Özbekistanda bağımsızlık bayramı
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