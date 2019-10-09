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Özbekistan turist çekmeye devam ediyor

- Yılın ilk yarısında Özbekistan'a gelen turist sayısı 3,6 milyona ulaştı

Genel 09.10.2019, 11:04
Özbekistan turist çekmeye devam ediyor
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TAŞKENT (AA) - Son dönemde turizmin geliştirilmesine yönelik önemli adımların atıldığı Özbekistan’da yılın ilk yarısında ülkeye gelen yabancı turist sayısı yüzde 35,7 artarak 3,6 milyona ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2019'un ocak-haziran döneminde ülkeye gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,7 artarak 3,6 milyona ulaştı.

Yılın ilk yarısında Özbekistan’a ziyarette bulunanların 3,4 milyonunu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri vatandaşları oluşturdu. Kazakistan’dan 1,1 milyon, Tacikistan’dan 1 milyon, Kırgızistan’dan 680,7 bin, Rusya’dan 260,4 bin, Türkmenistan ise 233,4 bin turist ülkeye geldi.

Ocak-haziran döneminde BDT ülkeleri haricinde en çok Özbekistan’a gelen yabancı turist arasında Türkiye ilk sırada yer aldı.

Bu dönemde Türkiye’den Özbekistan’a 49,3 bin kişi geldi. Aynı dönem Çin’den 26,9 bin, Güney Kore’den 18,6 bin, Hindistan’dan 16,8 bin, Almanya’dan 11,7 bin, Japonya’dan 9,5 bin, Fransa’dan 9,3 bin ve İtalya’dan 8,8 bin turist ziyarette bulundu.

Geçen yıl ise Özbekistan'a gelen turist sayısı 2 kat artış kaydederek 5,3 milyona ulaşmıştı.

Özbekistan hükümeti, son yıllarda ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik bir dizi kararlar aldı. Bu çerçevede geçen sene aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeye vize muafiyeti ve kolaylığı sağlayan Özbekistan, güvenlik gibi farklı nedenlerden dolayı kapalı bazı mekanları turistlerin ziyaretine açmıştı. Turizm altyapısının geliştirilmesi için bir dizi öncelik ve imtiyaz tanıyan Özbekistan'da, yabancılara uygulanan "geçici ikamet kaydı" yaptırma zorunluluğu da kaldırılmıştı.

#özbekistan #Özbekistan'ın turizm atağı #turist #turizm
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