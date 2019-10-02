Özbekistan uyruklu Kadirova'nın ölümü
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Olay anında ikamette bulunan Milletvekili Şirin Ünal da dahil tüm şahıslardan parmak izi ve swap incelemelerinin yapılabilmesi için gerekli örnek ve numuneler aldırıldı" - "Ünal da dahil evde bulunan tüm şahısların ifadeleri alındı"
ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, olay anında ikamette bulunan Milletvekili Şirin Ünal da dahil tüm şahıslardan parmak izi ve swap incelemelerinin yapılabilmesi için gerekli örnek ve numunelerin aldırıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda ve bir kısım sosyal medya hesaplarında Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili "olay yerinde inceleme, ceset üzerinde otopsi işlemi yapılmadığı, milletvekili Şirin Ünal'ın parmak izinin aldırılmadığı" gibi gerçekle bağdaşmayan tamamen asılsız paylaşımlara yer verildiği belirtilerek, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilenmesine gerek duyulduğu ifade edildi.
Açıklamada, 23 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Nadira Kadirova'nın bulunduğu ikamette ateşli silahla kendini vurduğunun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal olay yerine intikal edilerek, emniyet görevlileri ve 112 ekiplerince kilitli oda kapısı kırılmak suretiyle Kadirova'ya ulaşıldığı ve kadının hastaneye götürüldüğünün tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Olay yerinde gerekli incelemenin titizlikle yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere ver verildi:
- "Tüm şahısların ifadesi alındı
Cesedin klasik otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği ve burada otopsi işleminin yapıldığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemede Kadirova'nın bitişik atış suretiyle göğüs bölgesinin 5-6 santimetre üzerine isabet eden mermi neticesi öldüğünün belirlendiği bildirildi.
Otopsi esnasında tırnak, anal vajinal frotti, kan ve bütün biyolojik örneklerin aldırılarak gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumundan talepte bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soruşturma esnasında Milletvekili Şirin Ünal da dahil evde bulunan tüm şahısların ve ayrıca ölen şahsın arkadaşları olduğu bildirilen Ankara'da ikamet eden Abdullah ve İstanbul'da ikamet eden Leyla ile Nigar isimli şahısların da ifadelerinin alındığı, tanıklardan Hilal'in ifadesinde tanık Leyla ile ölen Nadira arasında önceden geçen birkaç hususu belirtmesi üzerine tanık Leyla'dan bu konuyla ilgili de bilgisinin sorulduğu anlaşılmıştır."
Açıklamada, soruşturmaya titizlikle devam edildiği vurgulandı.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:39
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2