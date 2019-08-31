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Özbekistan'da "af" ilan edildi

- Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla 65 mahkum affedildi

Genel 31.08.2019, 17:40
Özbekistan'da
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TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla af ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin bağımsızlığının 28. yılı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve katiyen düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, toplam 65 mahkum aftan yararlandı, bu çerçevede 13'ü şartlı olmak üzere 30 mahkum tahliye edildi.

Ayrıca 20 hükümlünün cezası hafifletildi, diğer mahkumların ise ceza süreleri kısaltıldı.

Affedilerek tahliye edilen mahkumların, topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Açıklamada, affedilen mahkumlardan 39'unun yasa dışı örgüt mensubu, 5'inin kadın, birinin 60 yaşını geçmiş, birinin de yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

#aff #Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev #özbekistan #taşkent
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