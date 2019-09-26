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Özbekistan'ın dış borcu 20 milyar doları aştı

- Ülkenin dış borcu yılın ilk yarısında yüzde 20 artarak 20,7 milyar dolara ulaştı

Genel 26.09.2019, 09:11
Özbekistan'ın dış borcu 20 milyar doları aştı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın dış borcu 2019 yılının ilk yarısında yüzde 20 artış kaydederek 20,7 milyar dolara ulaştı.

Özbekistan Merkez Bankası tarafından yayınlanan rapora göre, ülkenin dış borcu ocak-haziran döneminde yüzde 20, (3,4 milyar dolar) artarak 20,7 milyar dolara ulaştı.

Rapora göre, 1 Temmuz itibarıyla Özbekistan’ın kamu borcu 13 milyar 174 milyon dolar, özel sektörün dış borcu ise 7 milyar 538 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Özbekistan'ın özel dış borcu 1 Temmuz itibarıyla enerji sektöründe 5 milyar 167 milyon dolar, bankacılık sektöründe 1 milyar 398 milyon dolar, telekomünikasyon sektöründe 246,7 milyon dolar, tekstil sektöründe 139,4 milyon dolar, diğer sektörlerde ise 587,4 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Özbekistan, ocak-haziran döneminde 203,4 milyon dış borç ve 103,7 milyon dolar faiz ödemesi yaparken, özel sektör 706,6 milyon dolar dış borç,182,8 milyon dolar faiz ödemesi gerçekleştirdi.

Rapora göre, Özbekistan’ın toplam dış borcunun 17,050 milyar dolarını (yüzde 82,3) 10 yılı aşkın uzun vadeli borçlar oluşturuyor.

#özbekistan #Özbekistan'ın dış borcu
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