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Özel harekatçılar silah arkadaşlarının düğününde stres attı
Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere dağları dar eden özel harekat polisleri, silah arkadaşlarının düğününde halay çekerek stres attı.
Genel 06.09.2019, 12:31
Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere dağları dar eden özel harekat polisleri, silah arkadaşlarının düğününde halay çekerek stres attı.
Renkli görüntülere sahne olan düğünün ardından gelin Sultan ve damat Hüseyin Doğan dünya evine girdi.
Öte yandan polis memuru olan gelin Sultan’ın babasının da emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi.(Bekir Şentürk/İHA)
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