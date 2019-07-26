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P-1205 TCG Karabiga Gemisi Ordu Limanında
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Karabiga (P-1205) Gemisi, Ordu Limanı’nı ziyaret etti.
Genel 26.07.2019, 16:22 26.07.2019, 17:15
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Karabiga (P-1205) Gemisi, Ordu Limanı’nı ziyaret etti.
Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında, Ordu Limanı’nı ziyaret eden gemi, Ordu Şehir İskelesi’ne demir attı. Halkın ziyaretlerine açık olacak olan TCG Krabiga Gemisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Hayatında ilk kez savaş gemisi gören vatandaşlar, gemiyi gezme fırsatı bularak bol bol fotoğraf çekti.
Ordu Valisi Seddar Yavuz’un ve yoğun bir vatandaş topluluğu tarafından ziyaret edilen gemi, yarın sabah saatlerinde demir alarak Ordu’dan ayrılacak.
(Selim Kuşcu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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