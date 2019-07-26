Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Devlet Bahçeliden İç ve Dış Odaklara Lozan Mesajı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye’de
Turuncu Listede Aranan Terörist Murat Gündüz Etkisiz Hale Getirildi

P-1205 TCG Karabiga Gemisi Ordu Limanında

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Karabiga (P-1205) Gemisi, Ordu Limanı’nı ziyaret etti.

Genel 26.07.2019, 16:22 26.07.2019, 17:15
P-1205 TCG Karabiga Gemisi Ordu Limanında

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Karabiga (P-1205) Gemisi, Ordu Limanı’nı ziyaret etti.

Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında, Ordu Limanı’nı ziyaret eden gemi, Ordu Şehir İskelesi’ne demir attı. Halkın ziyaretlerine açık olacak olan TCG Krabiga Gemisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Hayatında ilk kez savaş gemisi gören vatandaşlar, gemiyi gezme fırsatı bularak bol bol fotoğraf çekti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz’un ve yoğun bir vatandaş topluluğu tarafından ziyaret edilen gemi, yarın sabah saatlerinde demir alarak Ordu’dan ayrılacak.

(Selim Kuşcu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı #ordu limanı #ordu #P1205 TCG Karabiga Gemisi Orduda #TCG Karabiga Gemisi #P1205
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Temmuz 2019
İmsak 03:49
Güneş 05:34
Öğle 13:00
İkindi 16:54
Akşam 20:16
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@