Pakistan Federal Eğitim Bakanı'ndan TİKA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Pakistan Federal Eğitim, Mesleki Eğitim ve Ulusal Miras Bakanı Shafqat Mahmood ve beraberindeki heyet, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını (TİKA) ziyaret etti.

Bakan Mahmood ve beraberindeki heyeti, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin, Bakan Mahmood ve beraberindeki heyete, TİKA'nın çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgiler verdi.