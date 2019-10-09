Son Dakika
109 teröristin etkisiz hale getirildi
Yenimahalle’den Çamlıdereli çocuklara Anıtkabir gezisi
MHP'den Yalçın Doğan'a sert eleştiri
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü'nün seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2019
Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına ilerliyor

Pakistan Federal Eğitim Bakanı'ndan TİKA'ya ziyaret

Pakistan Federal Eğitim, Mesleki Eğitim ve Ulusal Miras Bakanı Shafqat Mahmood ve beraberindeki heyet, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını (TİKA) ziyaret etti.

Genel 09.10.2019, 10:50 09.10.2019, 11:03
Pakistan Federal Eğitim Bakanı'ndan TİKA'ya ziyaret
banner63

ANKARA (AA) - Pakistan Federal Eğitim, Mesleki Eğitim ve Ulusal Miras Bakanı Shafqat Mahmood ve beraberindeki heyet, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığını (TİKA) ziyaret etti.

Bakan Mahmood ve beraberindeki heyeti, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin, Bakan Mahmood ve beraberindeki heyete, TİKA'nın çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#pakistan #TİKA
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@