Pakistan ölen Hint askerinin cesedini Hindistan'a teslim etti
İSLAMABAD (AA) - Hindistan Cammu Keşmir bölgesinde Aik Nullah nehrini geçerken akıntıya kapılan Hint askerinin Pakistan'da bulunan cesedi, Hindistan'a teslim edildi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hint Sınır Güvenlik Gücü'nde...
Genel 01.10.2019, 21:43
İSLAMABAD (AA) - Hindistan Cammu Keşmir bölgesinde Aik Nullah nehrini geçerken akıntıya kapılan Hint askerinin Pakistan'da bulunan cesedi, Hindistan'a teslim edildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hint Sınır Güvenlik Gücü'nde görev yapan Paritosh Mondal'ın Aik Nullah nehrinde akıntıya kapılması üzerine Hint askerleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
Açıklamada, Mondal'ın cesedinin askeri prosedürlere göre bugün Pakistan'ın Pencap eyaletiyle Cammu Keşmir arasındaki bir noktada Hindistan'a teslim edildiği belirtildi.
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