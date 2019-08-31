Pakistan ve Suudi Arabistan “Keşmir'i“ görüştü
KARAÇİ (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Hindistan'ın özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir eyaletindeki durumu görüştü. Pakistan Dışişleri Bakanlığı...
KARAÇİ (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Hindistan'ın özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir eyaletindeki durumu görüştü.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Assaf, Cammu Keşmir'deki "ağır" koşullara ilişkin endişelerini dile getirdi.
Kureyşi de Assaf'a, birkaç ülkenin dışişleri bakanı, aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) da bulunduğu uluslararası kuruluşlarla Cammu Keşmir'e ilişkin kurduğu temaslar için teşekkür etti.
- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.
Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.
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