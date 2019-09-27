Pakistan'da 9 ayda 14 bin dang humması vakası görüldü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan genelinde 1 Ocak-26 Eylül tarihlerinde dang humması nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının 14 bin, hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının ise 26 olduğu açıklandı.

Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sadece 26 Eylül'de hastanelere başvuran 790 kişiye dang humması teşhisi kondu.

Eyalet bazında en çok dang hummasının görüldüğü yer ise nüfus bakımından en büyük eyalet Pencap oldu. 110 milyonluk Pencap'ta yılbaşından bu yana 3 bin 410 kişiye dang humması tanısı konurken bu sayı, nüfusu 1 milyon olan başkent İslamabad'da ise 2 bin 626 olarak açıklandı.

NIH'in açıklamasına göre bu süre içinde ülke genelindeki hastanelerde 14 bin 15 kişiye dang humması teşhisi kondu. Bu hastalardan 26'sının hayatını kaybettiğini açıklayan NIH, en çok ölümün 11 kişiyle Sindh'de yaşandığını, son 24 saatte ise ölüm vakasının gerçekleşmediğini kaydetti.

Azad Cammu ve Keşmir ile Hayber Pahtunhva eyaletinde dang nedeniyle ölüme rastlanmazken Pencap eyalet hükümeti sadece dangla mücadele için bin yeni sağlık görevlisi ve doktor istihdam edileceğini açıkladı.

- Dang humması



Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genellikle hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.



Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.



Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.



Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

