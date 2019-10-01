Pakistan'da nesli tehlikedeki 3 beyaz kaplan yavrusu öldü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Lahor Hayvanat Bahçesi'nde 2 ay önce doğan 4 beyaz kaplan yavrusundan hayatta kalan üçü aynı gün içinde öldü.

The Express Tribune gazetesinde yer alan haberde, annelerinin emzirmediği ve terk ettiği yavrulardan birinin doğduktan hemen sonra kalan 3 yavrunun gençlik hastalığı nedeniyle pazar günü öldüğü bildirildi.

Son dönemde sık rastlanan gençlik hastalığı nedeniyle hayvanların yemek yemediği, ateşlerinin yükseldiği, anne sütü alamadıkları için bağışıklıklarının zayıfladığı ve sürekli kustukları kaydedildi.

Doğada nadir bulunan ve beyaz kürkü nedeniyle avcıların hedefi olan beyaz kaplanlar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için gözlem altında tutuluyor.

Dünyada doğal ortamında bulunan beyaz kaplan sayısının 10 kadar olduğu ve bunun tamamının Hindistan'da yaşadığı tahmin edilirken hayvanat bahçelerinde bulunan beyaz kaplan sayısının ise 200 civarında olduğu biliniyor.

Pakistan'daki hayvanat bahçeleri daha önce de hayvan ölümleriyle gündeme gelmişti. Geçen yıl Peşaver Hayvanat Bahçesinde, 3 ay içinde, aralarında nesli tehlike altındaki kar leoparının da olduğu 30'dan fazla hayvan ölmüştü.

Yapılan soruşturmada hayvanların ölüm sebebi olarak, yakalanırken aldıkları yaralar, bilgisiz nakliyecilerce taşınması ile hayvanat bahçesi çalışanlarının muameleleri gösterilmişti.

Beyaz kaplan yavrularının öldüğü Lahor Hayvanat Bahçesi, şubat ayında açtığı bir ihalede ise yer darlığı nedeniyle bazı aslan ve kaplan yavrularını satışa çıkarmıştı.