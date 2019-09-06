Pakistan'da trafik kazası: 9 ölü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Pencap eyaletinde çakıl yüklü bir kamyonun öğrenci taşıyan motosiklet taksinin üzerine devrilmesi sonucu taksinin şoförü ile 8 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci ağır yaralandı.

Pencap eyalet polisnden yapılan açıklamada, Naroval kentinde çakıl taşıyan bir kamyonun "rikşa" adı verilen motorsiklet taksinin üzerine devrildiği belirtildi.

Kazada aracın şoförü ile 5 öğrenci olay yerinde ölürken, hastaneye kaldırılan 6 yaralı öğrenciden 3'ü kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan diğer 3 öğrencinin ise hayatı tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Kazaya yanlış şeritte ilerleyen kamyonun sebep olduğu, kamyon şoförünün kazanın ardından gözaltına alındığı kaydedildi.

Polis, hayatını kaybeden 4'er kız ve erkek öğrenciden en küçüğünün 6, en büyüğünün 17 yaşında olduğunu açıkladı.