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Pakistan'da trafik kazası: 9 ölü
- Pakistan'da çakıl yüklü kamyonun öğrencileri taşıyan aracın üzerine devrilmesi sonucu 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti
Genel 06.09.2019, 20:08
İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Pencap eyaletinde çakıl yüklü bir kamyonun öğrenci taşıyan motosiklet taksinin üzerine devrilmesi sonucu taksinin şoförü ile 8 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci ağır yaralandı.
Pencap eyalet polisnden yapılan açıklamada, Naroval kentinde çakıl taşıyan bir kamyonun "rikşa" adı verilen motorsiklet taksinin üzerine devrildiği belirtildi.
Kazaya yanlış şeritte ilerleyen kamyonun sebep olduğu, kamyon şoförünün kazanın ardından gözaltına alındığı kaydedildi.
Polis, hayatını kaybeden 4'er kız ve erkek öğrenciden en küçüğünün 6, en büyüğünün 17 yaşında olduğunu açıkladı.
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