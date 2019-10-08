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Pamuk balyalarının altında kalan sürücü ağır yaralandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tırın dorsesinden devrilen pamuk balyalarının altında kalan sürücü ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Çoban, Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesinde park halindeki tırının dorsesinde bulunan...
Genel 08.10.2019, 15:56
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tırın dorsesinden devrilen pamuk balyalarının altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Çoban, Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesinde park halindeki tırının dorsesinde bulunan pamuk balyalarının halatlarını bağladığı sırada, balyaların yerinden oynadığını fark etti.
Bir süre yerde hareketsiz kalan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Mehmet Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada, kaza anı bir fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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