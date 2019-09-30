Son Dakika
FIFA'dan Sala'nın bonservisiyle ilgili karar
FETÖ’nün İstanbul’daki baş sorumlusu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
İTÜ’lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu
Başkent’te halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü
Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü

Pamukkale’de 15 kaçak yapı yıkıldı

Denizli Valiliği travertenleri ile ünlü beyaz cennet Pamukkale’deki izinsiz yapılaşmaya karşı harekete geçerek, hazine arazisinde izinsiz inşa edildiği belirlenen 15 kaçak yapıyı yıktı.

Genel 30.09.2019, 21:04
Pamukkale’de 15 kaçak yapı yıkıldı

Denizli Valiliği travertenleri ile ünlü beyaz cennet Pamukkale’deki izinsiz yapılaşmaya karşı harekete geçerek, hazine arazisinde izinsiz inşa edildiği belirlenen 15 kaçak yapıyı yıktı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün beyaz cennet Pamukkale’nin bulunduğu Karahayıt Mahallesi’ndeki 2. derece doğal sit alanında, hazine arazisinde yer alan 15 ahşap kaçak yapının kaldırılması için harekete geçildiği kaydedildi. Sahiplerine yapıların kaldırılması için önce süre tanındığını vurgulanan açıklamada, “Denetimler sonucu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından karar alınarak sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Pamukkale Belediyesince de bahsi geçen yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. madde hükümleri uygulanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü takibindeki bu yapılar 24 Eylül 2019 tarihinde kaldırılarak alan eski görünümüne kavuşturulmuştur. Korunan alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izleme ve denetimleri kararlılıkla sürdürülmekte olup, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi ve doğal sit alanlarında yapılan izinsiz yapılar ve sorumluları hakkında gerekli işlemler uygulanmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

(Gökten Ceylan/İHA)
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@