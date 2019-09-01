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Pamukkale'de ralli heyecanı sona erdi
DENİZLİ (AA) - Pamukkale'de bu yıl ilk kez düzenlenen ve dün "Kadına şiddete hayır" sloganıyla start alan Pamukkale Rallisi, Hierapolis ve Horoz etaplarının koşulmasıyla tamamlandı.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED),...
Genel 01.09.2019, 14:20
DENİZLİ (AA) - Pamukkale'de bu yıl ilk kez düzenlenen ve dün "Kadına şiddete hayır" sloganıyla start alan Pamukkale Rallisi, Hierapolis ve Horoz etaplarının koşulmasıyla tamamlandı.
Yarışmacılar, Hierapolis ve Horoz etapları dahilinde Pamukkale'ye bağlı Güzelpınar, Haytabey, Karahayıt ve Pamukkale Ören yeri çevresindeki toprak parkuru geçerek toplam 58 kilometreyi geride bıraktı.
Kocaçukur mevkisinde sona eren yarışta dört kategoride en yüksek puanları elde eden Uğur Soylu birinci, Gürol Baranlı ikinci ve Erkan Gürol üçüncü oldu.
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