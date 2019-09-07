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Para istedikleri gençlerden birini öldürdüler
- Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanan iki arkadaştan biri kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
Genel 07.09.2019, 17:30 07.09.2019, 17:50
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanan iki arkadaştan 23 yaşındaki Halit Ayar yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tünel tramvay durağında oturan Halit Ayar ve bir arkadaşının yanına gelen iki kişi para istedi. Yanlarında para olmadığını söyleyen Ayar ve arkadaşına şüpheliler bıçakla saldırdı.
Saldırıda Ayar göğsünden arkadaşı ise kolundan bıçaklandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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