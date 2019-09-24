Paraguay medya heyetinden AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - İletişim Başkanlığının düzenlediği programla Türkiye'ye gelen Paraguay basın heyeti, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Paraguay'ın önde gelen gazete, televizyon kanalı ve haber ajansı çalışanlarından oluşan 12 kişilik heyeti ağırladı.

Mutanoğlu, heyete AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

AA'nın Türkçe dahil 13 dilde yayın yaptığını belirten Mutanoğlu, ajansın dünyanın önemli basın kuruluşları arasında yer aldığını söyledi.

Mutanoğlu, AA'nın, Türkiye'nin en büyük haber ajansı olduğunu dile getirerek, dünyada da 6 bin mecranın haber, fotoğraf ve videolarını kullandığına dikkat çekti.

AA'nın 2017'de İspanyolca yayına başladığına vurgu yapan Mutanoğlu, İspanyolca ile 600 milyona yakın insana ulaşmayı ve aynı zamanda bu bölgeye Türkiye'nin sesini taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Mutanoğlu, İspanyolca yayınların merkezinin Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunduğunu ifade etti.

Paraguay'ın coğrafi olarak Türkiye'ye uzak olduğunu ancak Türkiye ile tarihsel benzerliklerinin olduğuna işaret eden Mutanoğlu, Paraguay medyasıyla çalışmayı arzuladıklarını ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da iyileştirmek istediklerini belirtti.

Paraguaylı gazeteci heyeti de Türkiye'deki temaslarına ilişkin Mutanoğlu'na bilgi verdi.

Heyetteki gazeteciler, görüşmenin ardından AA'nın farklı birimlerini ziyaret ederek, editörler ve muhabirlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.