Son Dakika
"Parçalı Ay Tutulması" İstanbul’dan böyle görüntülendi
Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul’dan görüntülendi. Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Genel 16.07.2019, 22:07 17.07.2019, 01:17
Merakla beklenen “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul’dan görüntülendi. Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği “Parçalı Ay Tutulması” İstanbul’dan görüntülendi. Türkiye’nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti. Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu. Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18’de son bulması bekleniyor.
(İHA)
19°
açık
Namaz Vakti 17 Temmuz 2019
|İmsak
|03:36
|Güneş
|05:26
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:56
|Akşam
|20:23
|Yatsı
|22:05
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|69
|2. Başakşehir
|34
|67
|3. Beşiktaş
|34
|65
|4. Trabzonspor
|34
|63
|5. Malatyaspor
|34
|47
|6. Fenerbahçe
|34
|46
|7. Antalyaspor
|34
|45
|8. Konyaspor
|34
|44
|9. Alanyaspor
|34
|44
|10. Kayserispor
|34
|41
|11. Çaykur Rizespor
|34
|41
|12. Sivasspor
|34
|41
|13. Ankaragücü
|34
|40
|14. Kasımpaşa
|34
|39
|15. Göztepe
|34
|38
|16. Bursaspor
|34
|37
|17. Erzurum BB
|34
|35
|18. Akhisar Bld.Spor
|34
|27
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|34
|72
|2. Gençlerbirliği
|34
|70
|3. Hatayspor
|34
|67
|4. Osmanlıspor
|34
|62
|5. Gazişehir Gaziantep
|34
|59
|6. Adana Demirspor
|34
|58
|7. Altınordu
|34
|57
|8. Ümraniye
|34
|53
|9. Boluspor
|34
|49
|10. Altay
|34
|47
|11. İstanbulspor
|34
|43
|12. Adanaspor
|34
|37
|13. Giresunspor
|34
|36
|14. Eskişehirspor
|34
|35
|15. Balıkesirspor
|34
|34
|16. Afjet Afyonspor
|34
|30
|17. Elazığspor
|34
|25
|18. Karabükspor
|34
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|98
|2. Liverpool
|38
|97
|3. Chelsea
|38
|72
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|70
|6. M. United
|38
|66
|7. Wolverhampton
|38
|57
|8. Everton
|38
|54
|9. Leicester City
|38
|52
|10. West Ham
|38
|52
|11. Watford
|38
|50
|12. Crystal Palace
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|45
|14. Bournemouth
|38
|45
|15. Burnley
|38
|40
|16. Southampton
|38
|39
|17. Brighton
|38
|36
|18. Cardiff City
|38
|34
|19. Fulham
|38
|26
|20. Huddersfield
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|87
|2. Atlético Madrid
|38
|76
|3. Real Madrid
|38
|68
|4. Valencia
|38
|61
|5. Getafe
|38
|59
|6. Sevilla
|38
|59
|7. Espanyol
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|53
|9. Real Sociedad
|38
|50
|10. Real Betis
|38
|50
|11. Deportivo Alaves
|38
|50
|12. Eibar
|38
|47
|13. Leganés
|38
|45
|14. Villarreal
|38
|44
|15. Levante
|38
|44
|16. Real Valladolid
|38
|41
|17. Celta de Vigo
|38
|41
|18. Girona
|38
|37
|19. Huesca
|38
|33
|20. Rayo Vallecano
|38
|32