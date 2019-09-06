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Parkur sporcusu “Emine Bulut” için baz istasyonuna tırmandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metrede öz çekim yapması ve metrobüsün üstünde sörf gerçekleştirmesiyle tanınan parkur sporcusu Pavel Smirnov, Emine Bulut cinayetine tepki için Pendik’te 70 metre uzunluğundaki bir baz istasyonuna tırmandı. Smirnov, zirveye ulaştığında adeta ölümün kıyısında “Ölmek istemiyorum” yazılı tişörtle aynı şekilde bağırarak tepkisini ortaya koydu.

Genel 06.09.2019, 10:08 06.09.2019, 10:53
Parkur sporcusu “Emine Bulut” için baz istasyonuna tırmandı
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metrede öz çekim yapması ve metrobüsün üstünde sörf gerçekleştirmesiyle tanınan parkur sporcusu Pavel Smirnov, Emine Bulut cinayetine tepki için Pendik’te 70 metre uzunluğundaki bir baz istasyonuna tırmandı. Smirnov, zirveye ulaştığında adeta ölümün kıyısında “Ölmek istemiyorum” yazılı tişörtle aynı şekilde bağırarak tepkisini ortaya koydu.

Türkiye’nin üçüncü boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metre yükseklikte öz çekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez Kırıkkale’de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki için tehlikeli bir plan yaptı. Tek başına Pendik’teki bir baz istasyonuna giden genç sporcu, dikenli telleri aştıktan sonra tırmanmaya başladı. Tırmanış esnasında elinden hafif şekilde yaralanan Smirnov, dakikalar sonra istasyonun zirvesine ulaştı. Burada üstündeki tişörtü çıkartan genç, altında olan “Ölmek istemiyorum” yazılı tişörtü ile öz çekim yaptı. 70 metre uzunluğundaki istasyonun zirvesinde adeta ölümün kıyısında olan Smirnov, defalarca “Ölmek istemiyorum” diye bağırarak yaşanan cinayete tepki gösterdi. Genç sporcu o anları kask kamerası ile kaydetti.

(Doğan Can Cesur/İHA)

#Emine Bulut
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