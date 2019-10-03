Passo'dan “cüzdansız yaşam“ için yeni özellikler

İSTANBUL (AA) - Dijital sistem altyapısındaki inovatif çalışmalarını her geçen gün artıran Aktif Bank, Passo mobil uygulamasına eklediği yeni özellikler ile kullanıcıların "cüzdansız yaşam" beklentisine yanıt veriyor.

Passo açıklamasına göre, 3 milyon Passo kullanıcısı, futbol karşılaşmalarına rahat ve hızlı bir şekilde giriş yapabilmesinin yanında artık anlaşmalı noktalarda alışveriş de yapabiliyor. Passo kullanıcıları uygulamanın içerisindeki "kolay paketler" ile anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlarken, "N Kolay QR Öde" özelliği ile 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi ihtiyacı olan miktarda kredi başvurusunu da gerçekleştirebiliyor.

Spor ve eğlence biletlerini de uygulama içerisinden satın alabilen Passolular, Passolig kartlarının vizeleme işlemlerini de basitçe tamamlayabiliyor.

- "Passo, tüm cep telefonlarına girmeye aday bir uygulama"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Passo uygulamasının sadece futbolseverlere değil, 7’den 70'e herkese hitap ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize bankacılık hizmeti sunmanın ötesinde, mükemmel bir deneyim yaratmayı ve dijital bankacılık ürünlerimizi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Passo mobil uygulamamıza yeni özellikler ekleyerek kullanıcıları pek çok finans ürünüyle kolayca ve hızla buluşturduk. Hayatın her alanına dokunan Passo dünyasını her gün geliştirmeye, kullanıcılarımıza yeni kolaylıklar sunmaya devam edeceğiz. Sadece futbolseverlere hitap ettiği düşünülse de Passo, tüm cep telefonlarına girmeye aday bir uygulama."



