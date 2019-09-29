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“Patenti Türkiye'dedir ifadesi tasarım çalışan çocuklarla olacak“
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Birçok buluş ve yenilik için 'Patenti Türkiye'dedir' cümlesini duyacaksak bu, okul sıralarında patent, faydalı model ve tasarım çalışan çocuklarımızla olacak"
Genel 29.09.2019, 13:47 29.09.2019, 14:31
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Birçok buluş ve yenilik için 'Patenti Türkiye'dedir.' cümlesini duyacaksak bu, okul sıralarında patent, faydalı model ve tasarım çalışan çocuklarımızla olacak." değerlendirmesi yaptı.
Selçuk, paylaşımında "Birçok buluş ve yenilik için 'Patenti Türkiye'dedir.' cümlesini duyacaksak bu, okul sıralarında patent, faydalı model ve tasarım çalışan çocuklarımızla olacak. Ofisimiz kuruldu, yetkili eğitimleri tamam, sıra öğretmen eğitiminde. Hedeflediğimiz takvimde planladığımız noktadayız." ifadelerine yer verdi.
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