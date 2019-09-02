Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Uyanık olmak zorundayız"
Şenol Güneş: “Başarmak ve paylaşmak istiyoruz”
İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Pandora’nın kutusunu kimse açmasın”
BM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu
Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı
Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
Balıklar tezgahlara serildi
Minik Eymen katil zanlıları adliyeye sevk edildi

"Patlamalar İsrail'in çıkarına hizmet ediyor"

- Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye: "(Gazze'deki intihar saldırıları) Patlamanın zamanlaması ve bölgesel konjonktür, bize açıkça bu patlamalardan en çok istifade edenin düşman İsrail olduğunu gösteriyor"

Genel 02.09.2019, 12:55

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'nde geçen hafta düzenlenen intihar eylemlerinin İsrail'in çıkarına hizmet ettiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde geçen hafta gerçekleştirilen 2 intihar eyleminde hayatını kaybeden 3 polis için düzenlenen anma töreninde konuşan Heniyye, "Patlamanın zamanlaması ve bölgesel konjonktür, bize açıkça bu patlamalardan en çok istifade edenin düşman İsrail olduğunu gösteriyor. Patlamalar İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilime de değinen Heniyye, söz konusu saldırıların, Gazze'nin kuzeydeki gelişmelere destek vermesini önlemek için gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail'deki genel seçimlerin de bu patlamanın ardındaki önemli bir etken olduğunu kaydeden Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin seçimi etkilememesini istediğini belirtti.

- "Benzer saldırılar gerçekleşebilir"

Hamas lideri, "Olaya ilişkin incelemelerin sonuçları, Gazze'nin farklı noktalarında benzer saldırıların gerçekleştirileceğini gösteriyor." diyerek, bunun da Gazze'deki güvenliğin İsrail'i rahatsız ettiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gazze'de geçen hafta 2 ayrı polis noktasını hedef alan intihar saldırıları düzenlenmiş, olaylarda 3 polis hayatını kaybetmiş, 3'ü yaralanmıştı.

#gazze #Hizbullah #intihar eylemi #israil
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@