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Patlamanın olduğu bölge görüntülendi

Mardin’in Nusaybin ilçesine teröristlerce Kamışlı’dan atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokaktaki hasar görüntülendi.

Genel 12.10.2019, 15:01
Patlamanın olduğu bölge görüntülendi

Mardin’in Nusaybin ilçesine teröristlerce Kamışlı’dan atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokaktaki hasar görüntülendi.

Nusaybin ilçesinde teröristlerce Kamışlı’dan atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokakta 8 sivil hayatını kaybetmiş, 35 kişi ise yaralanmıştı. Evi hasar gören mahalle sakinlerinden Seyfettin Ağırman, saldırıda şehit düşen sivillere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Ağırman, "Saldırıda, bizim eve doğru bir havan mermisi atıldı. Ön tarafa da bir havan atılmış. Olayı merak edenler, yaralı ve ölü var mı diye gelmişler. Onlar buraya geldikten sonra üçüncü ve dördüncü havan düşmüş. Kendileri şehit oldu. Burası işlek bir yer" dedi.

SALDIRIDA YARALANAN CEREN TÜRE’NİN ANNESİ KONUŞTU

Terör saldırısında kızı yaralanan anne Behiye Türe, kızı Ceren Türe’ye evlerinin kapısını açtığı sırada parçaların isabet ettiğini belirterek, kızının boyun, kol ve göğsünden yaralandığını bildirdi. Türe, "Kızım Ceren Türe kapıyı açarken yaralanmış, kolu, göğsünden yaralanmış bütün olay kapımızın önünde oldu. Çok mağduruz” diye konuştu.

(Murat Başal/İHA)
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