Son Dakika
Çocuk ishalse bol su içirin
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'a coşkulu karşılama
Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı
Kaçak yapıların yıkımına başlandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi
Gribin şifasını aşıda değil doğada arayın!
Azez'de terör saldırıları: 2 ölü
Minik şampiyondan Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret
Afyonkarahisarlı Maden İhracatçılarının gurur gecesi
Keçiören'de hedef vatandaşın mutluluğu...

Pegasus’tan kontuarda sıra beklemeden seyahat imkanı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, yenilediği Express Bagaj hizmetiyle, misafirlerine kontuarda sıra beklemeden seyahat edebilme imkanı sunuyor.

Genel 18.09.2019, 09:45 18.09.2019, 10:03
Pegasus’tan kontuarda sıra beklemeden seyahat imkanı
banner63

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, yenilediği Express Bagaj hizmetiyle, misafirlerine kontuarda sıra beklemeden seyahat edebilme imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital hava yolu Pegasus, misafirlerinin hızlı, kolay ve dijital bir yolculuğu deneyimlemesi amacıyla yenilediği Express Bagaj hizmetiyle, misafirlerine kontuarda sıra beklemeden seyahat edebilme imkanı tanıyor.

Pegasus misafirleri, Express Bagaj hizmeti çerçevesinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yeni nesil kioskları ve bagaj ünitelerini kullanarak birçok hizmeti kontuarda sıra beklemelerine gerek kalmadan kolayca yapabiliyor. Fazla bagaj satın alımı ve ödeme işlemlerini bir arada sunan Express Bagaj sistemi, bu özelliğiyle Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyor.

Tüm üretim ve geliştirmeleri yerli tedarikçi firmalarla birlikte tamamlanan yeni nesil kiosklar ve bagaj üniteleri sayesinde, aynı bilette bulunan misafirler artık check-in işlemleri ve biniş kartı basımı, toplam bagaj hakkı dahilinde self-servis bagaj etiketlemesi, ilave bagaj hakkı satın alımı, kontuarlarda bulunan okuyucu ünitelere bagaj bırakımı gibi birçok hizmeti sıra beklemelerine gerek kalmadan kolayca yapabiliyor.

Pegasus misafirleri, yeni dönem akıllı teknolojilerin kullanıldığı Express Bagaj kiosklarından işlemlerini barkod okutarak veya bilgilerini girerek yapabildikleri gibi, yeni çipli kimlik kartlarını ve pasaportlarını okutarak da kolay ve hızlı bir şekilde başlatabiliyor.

Üretim ve geliştirmelerinde yeni nesil dokunmatik ekranlar, yeni kimlik kartlarının ve pasaportların kolaylıkla tanımlanabildiği okuma sistemleri ve son teknoloji ödeme sistemleri kullanılan yeni Express Bagaj üniteleri, Pegasus misafirlerine uçuş öncesinde hız ve kolaylık sağlıyor.

#Pegasus
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@