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Pekin Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına Çin rehberi

- Pekin Büyükelçiliği Çin'e seyahat etmek veya Çin hakkında bilgi edinmek isteyen Türk vatandaşları için Vatandaş Bilgilendirme Notu hazırladı - Bilgi notunda Çin ve başkent Pekin hakkında ulaşımdan sağlığa, eğitimden günlük yaşama dair birçok alanla ilgili bilgi yer alıyor

Genel 26.09.2019, 09:24
Pekin Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına Çin rehberi

PEKİN (AA) - Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'e seyahat etmek veya Çin hakkında bilgi edinmek isteyen Türk vatandaşları için ülke geneli ve başkent Pekin hakkında kılavuz niteliğinde bir bilgi notu hazırladı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, "Vatandaş Bilgilendirme Notu" isimli 66 sayfalık rehberi, Dışişleri Bakanlığındaki sayfasında yayımladı.

Çin'de ulaşımdan sağlığa, eğitimden günlük yaşama dair çok sayıda konu hakkında bilginin paylaşıldığı notta, Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelere de yer verildi.

Bu bilgiler, infografik ve fotoğraflarla da zenginleştirildi.

Bilgi notunda ayrıca Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in, "Türkiye ve Çin arasında karşılıklı saygı ve ortak kazanç anlayışıyla gelişen bu ikili ilişkilerin çok sayıda vatandaşımıza yeni fırsatlar sağlayacağına inanıyorum. Bu nedenle Çin ve başkenti Pekin hakkında temel bilgiler içeren bu kılavuzun, ülkeye seyahat etmek isteyen veya Çin hakkında bilgi edinmeyi arzulayan vatandaşlarımız için faylalı olmasını ümit ediyorum." mesajı paylaşıldı.

Bilgilerin dönemsel olarak güncelleneceği de kaydedildi.


#çin #Pekin Büyükelçiliği
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