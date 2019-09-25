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Pekin'in yeni havalimanı uçuşlara açıldı

ANKARA (AA) - Çin'de başkent Pekin'de yeni havalimanı faaliyete başladı.Çin haber ajansı Şinhua'daki habere göre, Pekin'in 46 kilometre kuzeyinde kurulan Daxing Havalimanı'nda ilk yolcu uçağı seferleri yapıldı.Havalimanından...

Genel 25.09.2019, 17:27
Pekin'in yeni havalimanı uçuşlara açıldı

ANKARA (AA) - Çin'de başkent Pekin'de yeni havalimanı faaliyete başladı.

Çin haber ajansı Şinhua'daki habere göre, Pekin'in 46 kilometre kuzeyinde kurulan Daxing Havalimanı'nda ilk yolcu uçağı seferleri yapıldı.

Havalimanından kalkış yapan ilk uçak, Çin Güney Havayollarının Pekin-Guangzhou uçağı oldu. Ardından 6 şirket daha ilk seferlerini başlattı.

Yetkililer, terminal binası "deniz yıldızı" biçiminde tasarlanan havalimanının 2025'e kadar yılda yaklaşık 72 milyon yolcu ve 2 milyon ton kargo kapasitesine ulaşacağını öngörüyor.

- Nanyuan Havalimanı'nın kapatılması planlanıyor

Pekin'in 32 kilometre kuzey doğusundaki Pekin Başkent Havalimanı, bugüne dek ulusal ve uluslararası uçuşlarda ana transfer merkezi işlevi görüyordu. 1958'de inşa edilen havalimanı, 2018'de 100 milyon 983 bin 290 yolcu ve 2 milyon 74 bin ton kargo kapasitesiyle hizmet verdi.

Pekin'de ayrıca kentin 13 kilometre güneyinde, 1913'de inşa edilen Nanyuan Havalimanı bulunuyor. Daxing'in hizmete başlamasının ardından yardımcı işlevdeki bu havaalanının kapatılması planlanıyor.

#çin #Daxing Uluslararası Havalimanı #pekin
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