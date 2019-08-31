Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklanmış EYP imha edildi

ANKARA (AA) - Pençe-3 Harekatı'nda doçka mevzisi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doçka mevzisi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış, radyo frekans kontrollü çoklu EYP güvenlik güçlerince tespit edildi.

EYP yerinde imha edildi.