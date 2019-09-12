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Pençe-3 Harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı kapsamında hava harekatıyla 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genel 12.09.2019, 14:38 12.09.2019, 14:44
Pençe-3 Harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı kapsamında hava harekatıyla 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:” Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. “

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Milli Savunma Bakanlığı #terörist #pkk #Pençe3 Harekatı
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