Pençe-3 Harekatı’nda 4 el yapımı patlayıcı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı’nda 4 adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı’nda ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edildi’’ denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)