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Pençe-3 Harekatı’nda çoklu el yapımı patlayıcı imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında çoklu el yapımı patlayıcı imha edildiğini açıkladı.
Genel 31.08.2019, 17:10
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-3 Harekatı kapsamında tespit edilen çoklu el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği belirtildi. Paylaşımda, “Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekatı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi” denildi.(Neşra Durmaz/İHA)
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