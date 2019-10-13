Pendik'te minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
- Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı
İSTANBUL (AA) - Pendik'te minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, cadde üzerinde ilerlerken karşı yönden gelen bisikletli Zafer Öztürk'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, bir süre ilerledikten sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Öztürk, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedilen görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen minibüsün bisikletliye çarpma anı, ardından kontrolden çıkarak ilerlemeye devam ettiği görülüyor.
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