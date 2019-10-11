Peru'da meclisin feshedilmesi ve seçim süreci

BOGOTA (AA) - Peru’da yeni hükümet Devlet Başkanı Martin Vizcarra’nın 26 Ocak için aldığı erken seçim kararının uygulanması için kararname çıkardı.



Yasama organı Kongre’nin Anayasa Mahkemesine üye seçiminde ortaya çıkan anlaşmazlıklardan sonra feshedildiği Peru’da, yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçimler için gerekli düzenlemeleri yapılıyor.



Vizcarra başkanlığında toplanan yeni kabine, seçimlerin 26 Ocak 2020’de yapılabilmesi için yetkili bütün erklerden hazırlanılması istenen kararnameyi onayladı.



Vizcarra'nın Kongreyi dağıttıktan sonra yeni hükümetin başbakanlığına önceki hükümetin Adalet Bakanı Vicente Zeballos’u getirmiş ve yeni kabine 3 Ekim’de yemin ederek göreve başlamıştı.



Kadınların 8 bakanlık aldığı kabinede, Dışişleri Bakanı Gustavo Meza-Cuadra, Savunma Bakanı Walter Roger Martos Ruiz, Dış Ticaret ve Turizm Bakanı Edgar Vasquez olmuştu.



- Peru'da ne oldu?

Peru Devlet Başkanı Vizcarra eylül ayının son haftasında yaptığı konuşmada, hükümetin Anayasa Mahkemesinin üyelerinin belirlenme sürecini değiştirmek için sunduğu teklifi kabul etmesi için Kongreye çağrıda bulunmuş, aksi durumda Kongreyi dağıtacağını söylemişti.

Yolsuzluk suçlamasıyla hapis yatan muhalif lider Keiko Fujimori taraftarı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu Kongre ise 30 Eylül’de hükümetin sunduğu bu teklifi oylamak yerine Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.

Hükümete göre "oldukça tartışmalı geçen ve şeffaflığından şüphe edilen" oylama sonrası Vizcarra, Kongrenin daha önce iki güvenoyunu reddettiğini de hatırlatarak yasama organını dağıtma ve ülkeyi 26 Ocak 2020'de seçime götürme kararı almış, Vizcara taraftarları, kararı desteklemek için ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış ve başkent Lima'daki Kongre çevresinde toplanmıştı.

Anayasal kurallar çerçevesinde dağıtılan Kongre ise oturumuna devam ederek Vizcarra'yı geçici olarak görevden aldığını duyurmuş, Devlet Başkan Yardımcısı Araoz'u "Geçici Devlet Başkanı" atamıştı.



Araoz bu unvanla yemin etse de sonrasında hiçbir bürokratik, sivil ya da uluslararası destek bulamayıp istifa ettiğini açıklamıştı.



