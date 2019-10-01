Peru'da ordudan Devlet Başkanı Vizcarra'ya destek
- Peru'da Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Ulusal Polis teşkilatından üst düzey isimler, Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'un "Geçici Devlet Başkanı" olarak yemin etmesi karşısında Devlet Başkanı Martin Vizcarra'ya bağlılıklarını bildirdi
BOGOTA (AA) - Peru'da kuvvet komutanları, çoğunluğu muhaliflerin elindeki Kongre'yi fesheden Devlet Başkanı Martin Vizcarra'ya desteklerini bildirdi.
Güney Amerika ülkesi Peru'da, hükümetin çağrılarına rağmen şeffaflık tartışmalarına neden olan bir süreçle Anayasa Mahkemesine yeni üye belirlemesinin ardından Devlet Başkanı Vizcarra'nın Kongre'yi feshetmesiyle başlayan süreç hassasiyetini koruyor.
Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'un feshedilen Kongre'de "Geçici Devlet Başkanı" olarak yemin etmesinin ardından Peru ordusundan Devlet Başkanı Vizcarra'ya destek geldi.
Peru Devlet Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Ulusal Polis Teşkilatı'nın üst düzey isimlerinin devlet başkanlığına gelerek Vizcarra'ya olan bağlılıklarını bildirdikleri kaydedildi.
Peru'da dün, çoğunluğu muhalefetin elindeki Kongre, hükümetin tüm uyarılarına rağmen durdurmadıkları sürecin ve genel kurulda yaşanan büyük tartışmaların ardından Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalı Ortiz de Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.
Devlet Başkanı Vizcarra da bunun üzerine Kongre'yi feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı. Muhalif parlamenterler ise feshedilen mecliste devam ettikleri oturumda Vizcarra'nın geçici olarak görevden alınmasını onaylamıştı.
Muhaliflerin Vizcarra'nın yerine atadığı Devlet Başkan Yardımcısı Araoz, feshedilen Kongre'de "Geçici Devlet Başkanı" olarak yemin etmişti.
Ülke basınında da Vizcarra taraftarlarının bazı kentlerde fesih kararına destek için sokağa çıktığı yönünde haberler yer almıştı.
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