"Petrol satamazsak ülkede karışıklık yaşanır"

TAHRAN (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, petrol satışının gerçekleşmemesi durumunda ülkede karışıklık yaşanacağını ve normal yaşamın sürdürülemeyeceğini söyledi.

Başkent Tahran'da petrol sanayisi yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Zengene, ülkesinin petrol satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

- "Petrol satışı olmadan normal yaşamımızı da sürdüremeyiz"

İran'ın petrol sektörünün ABD ile yaşanan ekonomik savaşın en ön cephesinde olduğunu belirten Zengene,"Petrol üretemez ve satamazsak ülkede karışıklık yaşanır. Petrol satılmazsa temel gıda ürünlerini ve teçhizatları alamayız. Petrol satışı olmadan normal yaşamımızı da sürdüremeyiz." ifadelerini kullandı.

Zengene, ABD'nin İran petrol satışını sıfıra indirmeyi hedeflediğini ancak bu amacına ulaşamayacağını savundu.

- "Enerji pazarı siyaset dışı olmalıdır"

Uluslararası Rusya Enerji Forumuna katılmak üzere Moskova'ya giden Zengene, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada da "Tek taraflı ve yasa dışı müdahalelerin engellenmesi için enerji pazarı siyaset dışı olmalıdır. Bu konu, uzun vadede hem üreticilerin hem de tüketicilerin menfaatine olacaktır." görüşlerini paylaştı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırının ardından petrol piyasasının normalleştiğini söyleyen Zengene, "Bu saldırı ile Suudi Arabistan’ın petrol üretiminin yarıya indiğine hiç inanmadım. Suudi Arabistan, bu konuyu siyasi açıdan abarttı ve dünya enerji güvenliğinin tehlikeye düştüğünü anlatmak istedi." değerlendirmesinde bulundu.

Zengene, Suudi Arabistan ile her zaman görüşebileceklerini ancak Riyad yönetiminin buna yanaşmadığını ileri sürdü.



