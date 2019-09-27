Peugeot Türkiye, Intercity V Weekend Motoring’e katılacak
- Yeni Peugeot 508, Intercity V Weekend Motoring'de ilk defa görücüye çıkıyor
Genel 27.09.2019, 17:33
İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, ürün gamını Intercity V Weekend Motoring'de sergileyecek.
Yeni Peugeot 508, Intercity V Weekend Motoring'de ilk defa görücüye çıkıyor.
Peugeot standında, üstün teknolojilere sahip ve benzersiz sürüş keyfi sunan SUV 3008 ve SUV 5008 modelleri ile beraber segmentinde kuralları değiştiren Yeni Peugeot Rifter modeli de sergileniyor. Festival ziyaretçilerine, Peugeot modellerini yakından incelemenin yanı sıra her birini test etme fırsatı da sunuluyor.
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