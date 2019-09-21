Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali
- Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen festivali, yurt içi ve dışından 140 firmanın katılımıyla devam ediyor
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali", yurt içi ve dışından 140 firmanın katılımıyla sürüyor.
Kırkpınar mevkisinde Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilen festivalde, çalı ve ağaç grubu süs bitkileri üreticileri, bitki besleme ve ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatmacılar, saksı üreticileri, tasarım ve uygulama ofisleri yer alıyor.
Firmaların standını gezerek ürün çeşitleri hakkında bilgi alan ziyaretçiler için çalıştay odaları, konferans salonları hazırlandı.
Çocuklarıyla festivale gelen vatandaşlar, özellikle küçük saksı bitkilerine yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık 25 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen festival yarın sona erecek.
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