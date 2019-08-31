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"Piri Reis" Japonya yolcusu

- Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Piri Reis" balesini 3 Eylül'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da sahneye koyacak

Genel 31.08.2019, 12:10

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "2019 Türkiye Kültür Yılı" kapsamında "Piri Reis" balesini Japonya'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce "Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı" kapsamında Tayland'da sahnelenen "Piri Reis" balesi, Japonya'da sahneye konulacak.

Dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesince gerçekleştirilen, SAMDOB tarafından bu sezon sahneye konulan bale, 3 Eylül'de Tokyo'da Nakano Zero Grand Hall'de sahnelenecek.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatının görsel bir şölenle anlatıldığı "Piri Reis" balesinin müzikleri Can Atilla, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

- Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti. Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına büyük ışık tuttu.

#2019 Türkiye Kültür Yılı #japonya #Piri Reis Balesi #SAMDOB #samsun #tokyo
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