"Piri Reis" Japonya yolcusu
- Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Piri Reis" balesini 3 Eylül'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da sahneye koyacak
SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "2019 Türkiye Kültür Yılı" kapsamında "Piri Reis" balesini Japonya'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.
SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce "Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı" kapsamında Tayland'da sahnelenen "Piri Reis" balesi, Japonya'da sahneye konulacak.
Dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesince gerçekleştirilen, SAMDOB tarafından bu sezon sahneye konulan bale, 3 Eylül'de Tokyo'da Nakano Zero Grand Hall'de sahnelenecek.
- Piri Reis
Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.
15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti. Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına büyük ışık tuttu.
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