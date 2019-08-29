Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
KPSS sonuçları açıklandı
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor
Annesini öldürdü, ’Pişmanım’ dedi
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı
İçişleri Bakanlığı: "İlk 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı"

"Pirre Merdan" 1. derece sit alanı ilan edildi

- Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mardin'in Artuklu ilçesinde yer alan arkeolojik alanın, 1'inci derece sit alanı ilan edilmesini kararlaştırdı

Genel 29.08.2019, 09:03

ANKARA (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde yer alan "Pirre Merdan" adlı arkeolojik bölge, 1'nci derece sit alanı ilan edildi.

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Artuklu'nun Elmabahçe Mahallesi sınırlarındaki arkeolojik alan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" niteliği taşıdığından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun ilgili ilke kararı doğrultusunda 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Pirre Merdan, bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak, hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecek.

Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilecek.

Alanda, tarımsal alan açılamayacak, toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamayacak ancak mevcut ağaçlardan ürün alınabilecek.

Arkeolojik alandan taş, toprak, kum alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden ocaklarının açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilmeyecek.

Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin almak koşuluyla yapılacak.

#Artuklu #Pirre Merdan #SİT alanı
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@