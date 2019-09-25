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Pitbull besleyen iki kişiye 15 bin 604 lira ceza

Konya’da, ülkeye girişi, üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, bulundurulması ve sergilenmesi yasak kapsamında bulunan pitbull cinsi köpek besleyen iki kişiye toplam 15 bin 604 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Genel 25.09.2019, 17:27
Pitbull besleyen iki kişiye 15 bin 604 lira ceza
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Konya’da, ülkeye girişi, üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, bulundurulması ve sergilenmesi yasak kapsamında bulunan pitbull cinsi köpek besleyen iki kişiye toplam 15 bin 604 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde, bazı kişiler tarafından yasalarla yasaklanmasına rağmen pitbull cinsi köpek beslenildiği ihbarının yapılması üzerine belirtilen adrese gitti. Burada bulunan pitbull cinsi 2 köpeğe el koyan milli parklar görevlileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına teslim etti. Köpekleri besleyen 2 kişiye, 5199 Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle kişi başı 7 bin 802 lira olmak üzere toplamda 15 bin 604 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Yetkililer, pitbull, terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Crasilerio ve bu ırkların melezlerinin ülkeye girişi, üretilmesi, sahiplenilmesi, beslenmesi, satışı, reklam yapılması, takas edilmesi ve sergilenmesi ile bulundurulmasının ilgili kanun çerçevesinde yasaklandığı hatırlatmasında bulunurken, bu ırkları beslediği tespit edilen kişilerin hayvan başına 7 bin 802 lira para cezasıyla cezalandırılacağı ve hayvanlara el konulacağı uyarısında bulundu.

(Ali Rıza Önses/İHA)
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