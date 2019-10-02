"PKK, bu analarımızın ayakları altında kalacaktır"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret eden, Hakkari'den gelen kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, destek açıklaması yaptı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Hakkari'den gelen kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri evlat nöbeti tutan anneleri oturma eylemi yaptıkları HDP il binası önünde ziyaret etti. Heyet adına açıklama yapan Cüneyt Özbek, Diyarbakır annelerinin öncüsü oldukları haklı mücadelelerinde ve onurlu direnişlerinde yanlarında olduklarını haykırmak için geldiklerini söyledi. Annelere Hakkarililerin selamını getirdiklerini ifade eden Özbek, Diyarbakır annelerinin ortak çığlığının nedeninin, eli kanlı terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatlarına olan hasretleri olduğunu, annelerin bunun için direndiğini, teröre başkaldırdığını ve Diyarbakır'da adeta destan yazdığını belirtti.

- "Analarımızın yanında, terör örgütü PKK'nın karşısındayız"

Bu destana destek olmak için tüm Türkiye'nin ayakta, teröre karşı tek ses ve yürek olduğuna işaret eden Özbek, terörü lanetledi. Anneliğin kutsal ve tüm makamların üzerinde olduğuna dikkati çeken Özbek, bu bilinçle Diyarbakır annelerinin bu çığlığını desteklediklerini aktardı. Özbek, şöyle konuştu:

"Analarımızın yanında, terör örgütü PKK'nın karşısındayız. Analarımız adına bir kez daha sesleniyoruz ve çocuklarımızı istiyoruz. Onları kendi emellerine alet eden, evlatlarımızı ölüme gönderen zihniyeti yani terörü lanetliyoruz. Diyarbakır'dan haykıran, evlatlarını arayan anaların acılarına duyarsız kalmayıp Hakkarililer olarak analarımızın yanında olmaya geldik. Yeter artık, bu analarımızın yürekleri yanmasın. Tüm Türkiye olarak Diyarbakır analarına destek verdiğimiz bu günlerde terör örgütü PKK'nın sözde önde gelenleri analarımıza engel olmaya çalışıyor çünkü korkuyorlar. Terörü bitirecek olan kahraman güvenlik güçlerimizin yanında bu analarımızın yiğit yürekleri olacaktır. PKK, bu analarımızın ayakları altında kalacaktır."

- "Bu anaların sesi tüm Türkiye'nin sesidir"

"Anaların sesini bastıramayacaksınız. Evlatlarını bu alçak terör örgütünün elinden alana dek onların yanında olacağız. Analarla bir ve beraber olacağız." diyen Özbek, tüm Türkiye olarak "Teröre lanet, analara destek." dediklerini bildirdi.

Annelerin sessiz çığlığının vicdanlara seslendiğini, bu sese kulak verilmesi gerektiğini anlatan Özbek, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini dile getirdi.

Özbek, bu konuya siyasi bakılmaması gerektiğini vurgulayarak "Barış, kardeşlik, demokrasi, insan haklarından söz edenler var. Buradan sesleniyorum size, duyun ve bu sese ses verin. Bu anaların sesi tüm Türkiye'nin sesidir. Susmakla insanlığa ihanet ettiğinizi bilin." dedi.