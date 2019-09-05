PKK, Irak'ta bir sivili yaraladıktan sonra alıkoydu

DUHOK (AA) - Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Duhok kentinde bir sivili ateş ederek yaraladıktan sonra alıkoydu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Duhok'un Şeladize ilçesi yakınlarında PKK teröristlerince bir sivile ateş açıldı.

Olayda yaralanan sivilin teröristler tarafından yaralı şekilde bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi. Yaralanan kişinin sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.