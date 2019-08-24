Son Dakika
Erdoğan: Biz de onları kapının önüne koyarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
Putin talimat verdi ’’Hazır olun’’
"Ders almayanlar varsa onlara da cevap vermekten çekinmeyeceğiz"
Şırnak’ta şehit sayısı 3’e çıktı
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
“CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur”
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu

PKK/PYD, örgüte katılmak istemeyen Suriyeli çocuklara işkence yapıyor

Terör örgütü PKK/PYD, örgüte katılmak istemeyen Suriyeli çocuklara işkence yapıyor.

Genel 24.08.2019, 09:09
PKK/PYD, örgüte katılmak istemeyen Suriyeli çocuklara işkence yapıyor
banner63

Terör örgütü PKK/PYD, örgüte katılmak istemeyen Suriyeli çocuklara işkence yapıyor.

Bölgedeki güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre, Suriye kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün bölge halkı çocuklarını ailelerinden zorla kopararak kendilerine sözde savaşçı yapmak için büyük bir baskı kurmakta. Örgüte katılmak istemeyen çocukları da ele geçirerek bölge halkı üzerinde korku ve baskı yapmak maksadı ile ağır işkence ve infazına varan uygulamalara başvurmakta. Gerek teslim olan özellikle Suriyeli örgüt mensupları ve sınırı yasa-dışı geçerek Türkiye ye sığınan ailelerin bu konuda anlatımları yaşanan baskıları göz önüne sermekte.

Bölgeden ele geçen görüntüden de anlaşabildiği kadarı ile Münbiç bölgesinde örgüt saflarından kaçarken ele geçirilen 2 Suriye’li çocuğa ağır işkence uygulandığı görülmekte.

(İHA)
Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
İmsak 04:30
Güneş 06:01
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:41
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Trabzonspor 1 1
10. Kasımpaşa 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 1 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 4
2. Fatih Karagümrük 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 2 1
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 3 4
10. Burnley 2 3
11. Aston Villa 3 3
12. Norwich City 2 3
13. Leicester City 2 2
14. Wolverhampton 2 2
15. Crystal Palace 2 1
16. Chelsea 2 1
17. West Ham 2 1
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Levante 2 3
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Getafe 1 0
18. Leganés 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@