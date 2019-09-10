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Polis ekiplerinden okul çevresinde şüpheli araç ve kişilere denetim

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın açılmasıyla okullara yönelik emniyet çalışmaları devam ediyor.

Genel 10.09.2019, 09:58 10.09.2019, 10:04
Polis ekiplerinden okul çevresinde şüpheli araç ve kişilere denetim
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2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın açılmasıyla okullara yönelik emniyet çalışmaları devam ediyor.

Esenler’de İbrahim Turhan Çok Programlı Anadolu Lisesinde polis ekipleri sabah saat 08.00 itibariyle denetim uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde Okul Önü Mobil Timleri, Çocuk Şube, Narkotik Şube, Yunus Timleri, Devriye ekipler hazır bulundu.

Eğitim öğretim yılı dönemi boyunca sürecek tedbirler kapsamında polis ekipleri okul çevresindeki şüpheli araç ve kişiler üzerinde GBT uygulaması gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler araçlarda ve okul servislerindeki evrakların tam olup olmadığını kontrol etti. Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise araçlarda madde kullanımına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Aramalara Narkotik Madde Arama Köpeği ’Şans’ da katıldı. Polis ekipleri kurallara uymayan, eksik evrak bulunduran sürücülere ceza kesti. Arama esnasında yabancı uyruklu, ehliyeti olmayan sürücünün aracı çekiciyle çekildi. Okulla ilgisi olmayan kişiler çevreden uzaklaştırıldı. Mobil Okul Timleri eğitim öğretim yılı boyunca 39 ilçede çalışmalarını sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Polis ekipleri #denetim #çevre #okul #20192020 eğitim öğretim yılı
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