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Polise ateş açan zanlı vurularak yakalandı

- Esenyurt'ta "dur" ihtarına uymadığı polislere silahla ateş açan şüpheli, polis tarafından kolundan vuruldu

Genel 12.10.2019, 23:30
Polise ateş açan zanlı vurularak yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta hakkında arama kararı olan bir şüpheli, ateş açtığı polis ekiplerince vurularak yakalandı.

Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde şüpheli görülen bir otomobil, polis tarafından durdurulmak istendi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve aracını polislerin üzerine süren şüpheli, daha sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada tabancayla polis ekiplerine ateş açan şüpheli, ekipler tarafından kolundan vurularak yakalandı.

Hakkında arama kararı bulunan Tolga K. olduğu belirlenen zanlı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın yaşandığı caddede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede delil topladı.


#kovalamaca #istanbul #esenyurt
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