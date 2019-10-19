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Polisten askere ziyaret
Gaziantep’te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler, Barış Pınarı Harekat bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.
Genel 19.10.2019, 10:21 19.10.2019, 10:38
Gaziantep’te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler, Barış Pınarı Harekat bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaret etti. Ziyarette polisler,ülkenin birliği, bütünlüğü ve bölgenin huzuru için terör örgütüne karşı operasyonun yapıldığını vurgulayarak, yaralanan askerlere geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Ayrıca polisler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan operasyonun kısa sürede başarı ile sonuçlanması temennisinde de bulundu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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