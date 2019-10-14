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Polonya'da seçimleri Hukuk ve Adalet Partisi kazandı
- Hukuk ve Adalet Partisi, en yakın rakibine 16,2 puan fark attı
Genel 13.10.2019, 23:02
VARŞOVA (AA) - Polonya'da yapılan genel seçimleri, sandık çıkış anketine göre yüzde 43,6 ile Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) kazandı.
Polonya'da, 460 sandalyeli Meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli Senatonun yeni üyelerini belirlemek üzere düzenlenen genel seçimi sandık çıkış anketine göre yüzde 43,6 ile PiS birinci tamamladı.
PiS Partisi Genel Başkanı Jarosław Kaczynski, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, “Çok oy aldık ama daha fazlasını hak ettik.” dedi.
Bu verilere göre, 460 sandalyeden oluşan mecliste milletvekili dağılımı PiS 239, PO 130, SLD 43, PSL+Kukiz’15 34 ve Konfederasyon 13 şeklinde oldu.
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