“Polonyalı turist sayısı yüzde 40 arttı“

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Polonya'nın Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen beşinci ülke durumunda olduğunu belirterek, gelen ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 40 artış yaşandığını bildirdi.

Karaloğlu, Polonya Türkiye Büyükelçiliğinin organizasyonuyla Antalya'da bulunan Polonyalı gazeteci heyetini makamında kabul etti.

Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaloğlu, Antalya'nın dünyanın hemen her yerinden ziyaretçi ağırlayan popüler bir destinasyon olduğunu, marka gücünü de her geçen gün artırdığını söyledi.

Kent olarak bu yıl 16 milyon ziyaretçi ağırlama hedefi belirlediklerini hatırlatan Karaloğlu, "Hedefimize hızla yaklaşıyoruz, bu hedefi yakalamamızda Polonya'nın yeri büyük. Polonya, Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen beşinci ülke ve pazar durumunda. Gelen ziyaretçi sayısında, geçen yıla oranla yüzde 40 artış var. 2016 yılında sadece 96 bin olan Polonyalı ziyaretçi sayısı, bu yılın ağustos ayı itibarıyla, 400 bini aşmış bulunuyor. Polonyalılar Antalya'yı sevdi." diye konuştu.

Antalya'nın güvenli bir kent olduğunu vurgulayan Karaloğlu, gazetecilere, "Şu anda Avrupa da dahil, dünyanın en güvenli şehirlerinden birindesiniz." ifadesini kullandı.

Olumsuz propagandaların önüne geçmek için çeşitli ülkelerde Türkiye Festivali yaptıklarını anımsatan Karaloğlu, bu doğrultuda geçen yıl Polonya'da bir Türkiye Festivali yapma girişimleri olduğunu ancak Polonya'nın yerel yönetimlerinden kaynaklı bir sebeple gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Gelecek yıl böyle bir festivali gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Karaloğlu, "Polonya ile Polonya'da Türkiye Festivali yapacağız. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Tanıdıkça, bilinçli olumsuz propagandaların ne kadar yersiz ve gereksiz olduğunu hep beraber göreceğiz." dedi.

Karaloğlu, gazetecilere Türk lokumu ikram etti.